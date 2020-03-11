Звуковые сирены экстренного оповещения проверят в Иркутске 12 марта
Внимание, горожане! 12 марта с 10.40 до 12.00 часов в Иркутске прозвучат звуковые системы о пожаре с включением сирен и голосовых оповещателей. В администрации Иркутска сообщают, что сирены прозвучат в целях проверки, так что иркутян и гостей города просят соблюдать спокойствие.
Также в этот день с 10 до 12 часов сирены и громкоговорители должны включить в Ангарске. Услышав тревогу, сибирякам волноваться не стоит - это также плановая проверка. Дело в том, что системы оповещения необходимо периодически проверять, чтобы все работало, и в случае реальной опасности людей можно было вовремя предупредить.
Ну и еще одна информация для автомобилистов. В Иркутске с 1 марта по 15 апреля частично ограничили движение по улице Култукской на участке от улицы Красноярской до улицы Поленова. Напомним, что ранее Култукская была закрыта в промежутке от Ушаковской до Красноярской. Движение автомобилей по этому отрезку дороги тоже запрещено до 15 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU