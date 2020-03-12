Фестиваль «Крымская весна» отменили из-за коронавируса в Иркутске

12 Март 2020 2020-03-12T03:50:59+03:00

Фестиваля «Крымская весна» отменили в Москве, Красноярске, Барнауле, Ижевске и других городах

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Фестиваль «Крымская весна», приуроченный к шестой годовщине присоединения Крыма к России, должны были провести в наступающие выходные – 15 марта - во многих городах нашей страны. Однако, из-за коронавируса его отменили.

«Решение о его отмене было принято из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в России и мире», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

В Приангарье сейчас нет ни одного случая заболевания коронавирусной инфекции. Однако, все службы работают в усиленном режиме. В аэропорту Иркутска введены дополнительные меры контроля – прибывающих проверяют с помощью тепловизоров. В случае необходимости больницы города готовы к приему больных вирусным заболеванием.

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