Фестиваль «Крымская весна» отменили из-за коронавируса в Иркутске
Фестиваль «Крымская весна», приуроченный к шестой годовщине присоединения Крыма к России, должны были провести в наступающие выходные – 15 марта - во многих городах нашей страны. Однако, из-за коронавируса его отменили.
«Решение о его отмене было принято из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в России и мире», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
В Приангарье сейчас нет ни одного случая заболевания коронавирусной инфекции. Однако, все службы работают в усиленном режиме. В аэропорту Иркутска введены дополнительные меры контроля – прибывающих проверяют с помощью тепловизоров. В случае необходимости больницы города готовы к приему больных вирусным заболеванием.
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