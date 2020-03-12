2020-03-12T03:50:59+03:00
Общество

Фестиваль «Крымская весна» отменили из-за коронавируса в Иркутске

Фестиваля «Крымская весна» отменили в Москве, Красноярске, Барнауле, Ижевске и других городах
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Фестиваль «Крымская весна» отменили из-за коронавируса в Иркутске. В аэропорту прибывающих проверяют тепловизорами. Фото: Правительство Иркутской областиФестиваль «Крымская весна» отменили из-за коронавируса в Иркутске. В аэропорту прибывающих проверяют тепловизорами. Фото: Правительство Иркутской области
Изменить размер текста:

Фестиваль «Крымская весна», приуроченный к шестой годовщине присоединения Крыма к России, должны были провести в наступающие выходные – 15 марта - во многих городах нашей страны. Однако, из-за коронавируса его отменили.

«Решение о его отмене было принято из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в России и мире», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

В Приангарье сейчас нет ни одного случая заболевания коронавирусной инфекции. Однако, все службы работают в усиленном режиме. В аэропорту Иркутска введены дополнительные меры контроля – прибывающих проверяют с помощью тепловизоров. В случае необходимости больницы города готовы к приему больных вирусным заболеванием.

Читайте также:

Поезда «Иркутск-Улан-Батор» отменены из-за коронавируса. Между Монголией и Россией закрыто железнодорожное сообщение (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Заминированный» самолет из Иркутска благополучно приземлился в Москве
Фестиваль «Крымская весна» отменили из-за коронавируса в Иркутске
Заксобрание: организация питания школьников в Иркутской области – в приоритете
Звуковые сирены экстренного оповещения проверят в Иркутске 12 марта
До -38 градусов похолодает 12 марта в Иркутской области
В Бурятии ограничат движение большегрузов по региональным трассам с 25 апреля
Бил стеклянной банкой с компотом и ножом: житель Бурятии жестоко убил владелицу магазина
На границе Бурятии задержали 137 килограмм сухофруктов неизвестного происхождения
Почти 2 тысячи медицинских масок пытался вывезти иностранец из Бурятии в Монголию
СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей и отца на пожаре в поселке Маркова
Проезд по улице Култукской в Иркутске ограничили до 15 апреля
Преступник из Бурятии узнал себя по ориентировке в социальных сетях и пришел в полицию с повинной
Риелтор из Ангарска, совершивший 59 преступлений, отправится за решетку на 4 года
Штраф 200 тысяч за езду в пьяном виде взыскали приставы Иркутской области
Передумал: мужчина, поменявшись авто с приятелем, на следующий день сообщил об угоне
Победители конкурса СМИ получат награды в посольстве Японии в Москве
Сергей Сокол: стратегия социально-экономического развития Иркутской области должна учитывать предложения бизнес-сообщества
Иркутянин подобрал чужой пистолет и выстрелил из него во время ссоры с женой
«Во все тяжкие» по-сибирски: двое братчан «варили» наркотики в гараже
Поезда «Иркутск-Улан-Батор» отменены из-за коронавируса
Полицейские разыскивают грабителя, укравшего телефон у школьницы в Иркутске
Мошенники обманули двух усольчанок, которые хотели сделать выгодные покупки в интернете