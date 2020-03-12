«Заминированный» самолет из Иркутска благополучно приземлился в Москве

12 Март 2020 2020-03-12T04:17:47+03:00

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Успешно добрались до Москвы. Пассажиры «заминированного» самолета, выполнявшего рейс из Иркутска в столицу, прибыли в аэропорт Шереметьево по расписанию. Даже на несколько минут раньше, чем ожидалось.

- Борт приземлился в 20:58, - сообщается на сайте столичного аэропорта.

Проведенные проверки показали, что сообщение оказалось ложным. Напомним, анонимный звонок от «минеров» поступил, когда Боинг уже был в воздухе. Запрашивать экстренную посадку на этот раз не стали. Решили продолжить путь до места назначения. На борту в этот момент находилось более 150 человек и 7 членов экипажа. Все благополучно добрались до Москвы.

Стоит отметить, что с начала марта о бомбах на борту сообщалось уже несколько раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU