«Заминированный» самолет из Иркутска благополучно приземлился в Москве
Успешно добрались до Москвы. Пассажиры «заминированного» самолета, выполнявшего рейс из Иркутска в столицу, прибыли в аэропорт Шереметьево по расписанию. Даже на несколько минут раньше, чем ожидалось.
- Борт приземлился в 20:58, - сообщается на сайте столичного аэропорта.
Проведенные проверки показали, что сообщение оказалось ложным. Напомним, анонимный звонок от «минеров» поступил, когда Боинг уже был в воздухе. Запрашивать экстренную посадку на этот раз не стали. Решили продолжить путь до места назначения. На борту в этот момент находилось более 150 человек и 7 членов экипажа. Все благополучно добрались до Москвы.
Стоит отметить, что с начала марта о бомбах на борту сообщалось уже несколько раз.
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ИСТОЧНИК KP.RU