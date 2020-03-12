12 Март 2020 2020-03-12T06:53:17+03:00

Три ребенка и их родители погибли на пожаре в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Огонь вспыхнул в жилом доме в селе Казачинское в Казачинско-Ленском районе Иркутской области в ночь на четверг, 12 марта.

- Дом горит на улице Советской, - поступил звонок сотрудникам МЧС в 00.45. – Скорее приезжайте!

К приезду пожарных на место дом площадью 144 кв.метра уже полностью был охвачен огнем. Как сообщили спасателям очевидцы, в здании находилась семья – отец, мать 24-26 лет и трое малышей-дошкольников.

23 человека боролись этой ночью с огнем. Однако, спасти людей не удалось. В 01.56 ночи во время тушения были найдены тела двух жильцов дома, позже нашли останки еще троих. Известно, что семья была благополучной. На учете в отделе ПДН не состояла. Родителям было 24-27 лет, дети - 2013, 2016 и 2017 годов рождения.

На пожаре погибли двое взрослых трое детейФото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Причины пожара сейчас устанавливаются, на месте работают специалисты, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Следователям предстоит выяснить, из-за чего случилась трагедия. Уже назначены экспертизы.

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