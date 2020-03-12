12 Март 2020 2020-03-12T07:17:53+03:00

Долг 700 тысяч рублей за "тепло" и "свет" оплатила УК в Иркутской области Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Оплачивать счета управляющая компания не стремилась даже после суда

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Если вовремя не платить за услуги ЖКХ долг может накопиться весьма приличный. Каким же он может быть, если оплачивать счета за электроэнергию и отопление перестанет управляющая компания.

Подобная ситуация случилась в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области. У УК перед ресурсоснабжающими компаниями образовался долг в 700 тысяч рублей. Ресурсоснабжающая организация обратилась в суд.

«В суде постановили, что долг нужно оплатить», - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Однако, представители УК расставаться с такой круглой суммой не торопились даже после решения суда. За дело пришлось взяться судебным приставам. Долг был списан с расчетного счета организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU