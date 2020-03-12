Долг 700 тысяч рублей за "тепло" и "свет" оплатила УК в Иркутской области
Если вовремя не платить за услуги ЖКХ долг может накопиться весьма приличный. Каким же он может быть, если оплачивать счета за электроэнергию и отопление перестанет управляющая компания.
Подобная ситуация случилась в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области. У УК перед ресурсоснабжающими компаниями образовался долг в 700 тысяч рублей. Ресурсоснабжающая организация обратилась в суд.
«В суде постановили, что долг нужно оплатить», - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.
Однако, представители УК расставаться с такой круглой суммой не торопились даже после решения суда. За дело пришлось взяться судебным приставам. Долг был списан с расчетного счета организации.
Читайте также:
Передумал: мужчина, поменявшись авто с приятелем, на следующий день сообщил об угоне. Жителя Иркутской области будут судить за ложный донос (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU