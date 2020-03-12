Город помнит: 25 лет назад в Иркутске сгорела гостиница "Сибирь"

12 Март 2020 2020-03-12T11:49:01+03:00

В годовщину пожара "Комсомолка" расскажет о том, как самоотверженно боролись с огнем пожарные

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В ночь на 13 марта 1995 года огонь уничтожил гостиницу "Сибирь" в центре Иркутска. Пожар, который захватил все левое крыло и центральную часть большого здания - более трех тысяч метров квадратных, тушили всю ночь. А полностью работы были завершены к 15.00. В огне и дыму погибли 7 человек, 5 пропали без вести. Получили травмы более 20.

"Комсомольская правда" в Иркутске в годовщину трагедии рассказывает, как тушили огонь, как отважные пожарные спасали людей, а их в здании было около 300. И самое главное - мы, наконец, ответим на вопрос о причинах распространения огня. Он был самым больным еще долгое время. Говорили даже о поджоге. А на самом деле всему виной банальная человеческая беспечность...

Сегодня у пожарных новая техника, новые возможности. Но самоотверженность и героизм характерны для людей этой профессии будут всегда.

Читайте подробности в выпуске "КП" 13 марта, на сайте и на радио "Комсомольская правда" в Иркутске на 91, 5 fm.

ИСТОЧНИК KP.RU