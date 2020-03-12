Злоумышленницы крали деньги у пенсионеров и меняли на билеты "банка приколов" в Братске

12 Март 2020 2020-03-12T10:11:40+03:00

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Накануне в суд передали уголовное дело в отношении трех братчанок, которые похищали деньги у пенсионеров. Они под различными предлогами приходили к ним в гости и находили в квартирах их сбережения. Как только пенсионеры отвлекались, мошенницы меняли их деньги на билеты "банка приколов".

"Первую кражу заметили осенью 2019 года, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Бабушка подарила своему внуку 5 тысяч рублей, и он заметил, что купюра фальшивая. Потом они осмотрели все остальные деньги, и оказалось, что все они из "банка приколов".

Следующий подобный случай произошел позже. Пенсионерка отдала сыну 120 рублей, чтобы он погасил кредит - подмену денег заметили банковские работники. Третье происшествие с поддельными купюрами недавно произошло в аптеке. Пожилая женщина пыталась расплатиться ими за лекарства.

Полицейские опросили пострадавших и их знакомых, и выяснили, что к ним приходили одни и те же "доброжелательные" женщины. Вскоре оперативники вышли на их след и задержали. При обыске у них нашли еще билеты "банка приколов" - видимо, они собирались обмануть и других доверчивых старушек.

ИСТОЧНИК KP.RU