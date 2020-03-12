В попытке заработать на ставках на спорт сибирячка лишилась 140 тысяч рублей

12 Март 2020 2020-03-12T12:04:45+03:00

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Накануне жительница Тайшета узнала, что нельзя верить людям, которые обещают легко заработать легкие деньги. 38-летняя женщина увидела в интернете объявление, автором которого был некий букмекер, обещавший баснословные выигрыши на ставках. Он утверждал, что знает заранее результаты многих матчей, и его клиентам достаточно будет просто ставить на победу определенной команды и забирать деньги.

"Женщина поверила аферисту и сделала свою первый взнос в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В течение дня букмекер отправил ей несколько ставок, которые якобы принесут доход. Однако она не стала ждать огромных выигрышей, и захотела снять деньги, когда подумала, что заработала 500 тысяч".

Но мошенник сообщил, что просто так получить такую сумму на руки невозможно - нужно оплатить услугу безопасного вывода, которая стоит 50 тысяч рублей, и добавить еще 70 тысяч сверху - в качестве налога. Женщина послушно выполнила все операции, но только вот деньги ей так и не вернулись. Теперь в этой ситуации придется разбираться полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU