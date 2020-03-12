12 Март 2020 2020-03-12T12:36:14+03:00

Директор одной из иркутских компаний несколько месяцев не выплачивал зарплату работникам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сумма его долга перед сотрудниками выросла до 105 тысяч рублей

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Сотрудники прокуратуры добились возбуждения уголовного дела в отношении директора одного из предприятий Иркутска. Выяснилось, что в течение нескольких месяцев он не выплачивал зарплату своим подчиненным. За это время сумма долга доросла до 105 тысяч рублей.

"Стоит отметить, что, несмотря на то, что работники долгое время сидели без ежемесячных выплат, денежные средства в зарплатном фонде у руководства компании имелись, а это значит, что задержки происходили без какой-либо существенной причины, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Иркутской области".

Теперь руководителю компании не удастся уйти от ответственности за задержку зарплаты - на него уже завели уголовное дело. Расследование уголовного дела в данный момент продолжается - следователям предстоит выяснить еще много деталей произошедшего и дать им правовую оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU