2020-03-12T12:36:14+03:00
Общество

Директор одной из иркутских компаний несколько месяцев не выплачивал зарплату работникам

Сумма его долга перед сотрудниками выросла до 105 тысяч рублей
Анна ПОПОВА
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Директор одной из иркутских компаний несколько месяцев не выплачивал зарплату работникамДиректор одной из иркутских компаний несколько месяцев не выплачивал зарплату работникамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотрудники прокуратуры добились возбуждения уголовного дела в отношении директора одного из предприятий Иркутска. Выяснилось, что в течение нескольких месяцев он не выплачивал зарплату своим подчиненным. За это время сумма долга доросла до 105 тысяч рублей.

"Стоит отметить, что, несмотря на то, что работники долгое время сидели без ежемесячных выплат, денежные средства в зарплатном фонде у руководства компании имелись, а это значит, что задержки происходили без какой-либо существенной причины, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Иркутской области".

Теперь руководителю компании не удастся уйти от ответственности за задержку зарплаты - на него уже завели уголовное дело. Расследование уголовного дела в данный момент продолжается - следователям предстоит выяснить еще много деталей произошедшего и дать им правовую оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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