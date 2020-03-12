Законодательное Собрание Иркутской области одобрило законопроект о поправке к Конституции РФ

12 Март 2020 2020-03-12T13:25:37+03:00

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Законодательное Собрание Иркутской области на внеочередной сессии поддержало федеральный закон о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

- Поправки закрепляют важные социальные гарантии и направлены на поддержку семьи, ее ценностей, защиту детей, обеспечение доступного и качественного образования, здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста, - сказал председатель областного парламента Сергей Сокол. - В частности, гарантируют, что минимальный размер оплаты труда должен быть «не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ». Кроме того, гарантируется «индексация социальных пособий и иных социальных выплат». На уровне Конституции закрепляется обязательство государства осуществлять регулярную индексацию размера пенсий. Это полностью соответствует приоритетам в работе Законодательного Собрания, направленной как раз на повышение уровня жизни людей, экономическое и социальное развитие региона.

Напомним, среди основных изменений - закрепление на конституционном уровне обязательных требований к должностным лицам, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства, формирование ГосСовета, статус которого будет определяться специальным федеральным законом. Кроме того, в Конституции предлагается закрепить важные соцнормы, например, гарантии обязательной индексации пенсий. Всего изменения коснутся 41 статьи действующей Конституции.

По итогам тайного голосования по законопроекту, он был одобрен большинством голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU