2020-03-13T04:21:14+03:00
Общество

Полсотни домов в Слюдянке 13 марта остались без тепла и холодной воды в Иркутской области

Авария на сетях произошла сегодня утром
Мария КНЯЗЕВА
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Полсотни домов в Слюдянке 13 марта остались без тепла и холодной воды в Иркутской областиПолсотни домов в Слюдянке 13 марта остались без тепла и холодной воды в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Аварийное отключение теплоснабжения и подачи холодной воды случилось утром 13 марта в городе Слюдянка Иркутской области. Без тепла и воды остались жильцы 53 многоквартирных домов.

«Отключение произошло в 06.57 утра 13 марта», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – «На месте работают четырнадцать специалистов, задействовано шесть единиц техники».

О возможном времени устранения аварии на сетях пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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