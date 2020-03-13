13 Март 2020 2020-03-13T04:21:14+03:00

Полсотни домов в Слюдянке 13 марта остались без тепла и холодной воды в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Авария на сетях произошла сегодня утром

Изменить размер текста: A A

Аварийное отключение теплоснабжения и подачи холодной воды случилось утром 13 марта в городе Слюдянка Иркутской области. Без тепла и воды остались жильцы 53 многоквартирных домов.

«Отключение произошло в 06.57 утра 13 марта», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – «На месте работают четырнадцать специалистов, задействовано шесть единиц техники».

О возможном времени устранения аварии на сетях пока не сообщается.

Читайте также:

Долг 700 тысяч рублей за "тепло" и "свет" оплатила УК в Иркутской области. Оплачивать счета управляющая компания не стремилась даже после суда (подробности)

Организаторы и работники двух подпольных казино в Иркутске пойдут под суд. Они занимались нелегальным игорным бизнесом в течение трех лет (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU