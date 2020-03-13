13 Март 2020 2020-03-13T04:48:50+03:00

Чтобы рассчитаться с кредитом иркутянке пришлось продать квартиру Фото: Лия МУРАДЬЯН

Жилплощадь продали на торгах в Иркутске

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Задолжала банку 1 миллион 700 тысяч рублей. Вернуть долг у иркутянки вовремя не получилось. После решения суда приставам пришлось арестовать заложенное имущество должника – квартиру площадью 45 кв.м в микрорайоне Синюшина гора.

«Первоначальная продажная стоимость жилья была определена в 1.7 млн рублей», - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. – «На открытых торгах имущество было продано более чем за 2 млн рублей».

После оплаты кредита и исполнительского сбора государству - более 90 тысяч рублей - оставшиеся деньги вернули женщине.

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ИСТОЧНИК KP.RU