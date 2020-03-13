2020-03-13T04:48:50+03:00
Общество

Чтобы рассчитаться с кредитом иркутянке пришлось продать квартиру

Жилплощадь продали на торгах в Иркутске
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Чтобы рассчитаться с кредитом иркутянке пришлось продать квартируЧтобы рассчитаться с кредитом иркутянке пришлось продать квартируФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Задолжала банку 1 миллион 700 тысяч рублей. Вернуть долг у иркутянки вовремя не получилось. После решения суда приставам пришлось арестовать заложенное имущество должника – квартиру площадью 45 кв.м в микрорайоне Синюшина гора.

«Первоначальная продажная стоимость жилья была определена в 1.7 млн рублей», - сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. – «На открытых торгах имущество было продано более чем за 2 млн рублей».

После оплаты кредита и исполнительского сбора государству - более 90 тысяч рублей - оставшиеся деньги вернули женщине.

Читайте также:

Директор одной из иркутских компаний несколько месяцев не выплачивал зарплату работникам. Сумма его долга перед сотрудниками выросла до 105 тысяч рублей (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Иркутской области нет случаев заболевания коронавирусом
Начинающие певцы и блогеры Приангарья смогут учиться онлайн у звезд
Две «целительницы» украли сбережения и ювелирные украшения у 71-летней бабушки в Качугском районе
Первый Кубок мира по гольфу на льду прошел при поддержке «Ростелекома» на озере Байкал
При поддержке ТПП Восточной Сибири в ИГУ проходит студенческий кейс-чемпионат
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев станет гостем программы "Картина недели" в Иркутске
Чтобы рассчитаться с кредитом иркутянке пришлось продать квартиру
Полсотни домов в Слюдянке 13 марта остались без тепла и холодной воды в Иркутской области
Школьник пропал после рыбалки с другом на турбазе в Иркутской области
Организаторы и работники двух подпольных казино в Иркутске пойдут под суд
Законодательное Собрание Иркутской области одобрило законопроект о поправке к Конституции РФ
Директор одной из иркутских компаний несколько месяцев не выплачивал зарплату работникам
В попытке заработать на ставках на спорт сибирячка лишилась 140 тысяч рублей
Каждый шестой абонент МТС в Приангарье использует интернет-звонки
Путеводитель по Иркутску и Байкалу для туристов - 2020 готовит "КП"
Злоумышленницы крали деньги у пенсионеров и меняли на билеты "банка приколов" в Братске
Компания «Полюс» оказала поддержку жителям городов, пострадавших от наводнения в Иркутской области
Город помнит: 25 лет назад в Иркутске сгорела гостиница "Сибирь"
Более 200 работ представили сибиряки на конкурс «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров
Долг 700 тысяч рублей за "тепло" и "свет" оплатила УК в Иркутской области
Три ребенка и их родители погибли на пожаре в Иркутской области
«Заминированный» самолет из Иркутска благополучно приземлился в Москве
Фестиваль «Крымская весна» отменили из-за коронавируса в Иркутске