13 Март 2020 2020-03-13T07:28:33+03:00

Две «целительницы» украли сбережения и ювелирные украшения у 71-летней бабушки в Качугском районе Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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12 марта в поселке Качуг к пенсионерке подошла лжецелительница, попытавшаяся убедить пожилую женщину в том, что на ней есть порча. Вскоре к ним присоединилась вторая мошенница, которая заверила, что давно пользуется услугами ведуньи.

«Новые приятельницы предложили провести обряд очищения, для которого потребовались ценные украшения и сбережения потерпевшей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «В ходе ритуала, проводимого на одном из перекрестков поселка, женщины уговорили "исцеляемую" передать им ценности, завернутые в материю, после чего предложили ей отойти за один из домов, а сами скрылись».

Сейчас устанавливают личности лжецелительниц.

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