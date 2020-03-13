2020-03-13T08:18:29+03:00
Общество

В Иркутской области нет случаев заболевания коронавирусом

Ни одного случая заболевания инфекцией не зарегистрировано.
Ксения АГАФОНОВА
Поделиться:
В Иркутской области нет случаев заболевания коронавирусомВ Иркутской области нет случаев заболевания коронавирусомФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

«Эпидемиологическая ситуация на территории региона остается стабильной и находится на постоянном контроле министерства здравоохранения Иркутской области», - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

В медучреждениях Приангарья появились специально разработанные региональным Минздравом памятки о симптомах вируса COVID-19, также известного как «коронавирус». В больницах и поликлиниках транслируются видеоролики – каждый может ознакомиться с правилами профилактики респираторного заболевания.

Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области

Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области

Читайте также:

Фестиваль «Крымская весна» отменили из-за коронавируса в Иркутске. Фестиваль «Крымская весна» отменили в Москве, Красноярске, Барнауле, Ижевске и других городах

Поезда «Иркутск-Улан-Батор» отменены из-за коронавируса. Между Монголией и Россией закрыто железнодорожное сообщение (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Бурятии, состоящий на учете у психиатра, получил водительское удостоверение
Студенты САФ под руководством экспертов ТПП Восточной Сибири предложили продвигать бренд Иркутской области
Майор полиции вместе с мужем спасла инвалида из горящего дома под Иркутском
Льготная ипотека для бюджетников в Иркутске: процент снизился
Представители ИНК приняли участие в семинаре по правам коренных малочисленных народов
Половодье ждет Иркутскую область в апреле
В Иркутской области нет случаев заболевания коронавирусом
Начинающие певцы и блогеры Приангарья смогут учиться онлайн у звезд
Две «целительницы» украли сбережения и ювелирные украшения у 71-летней бабушки в Качугском районе
Первый Кубок мира по гольфу на льду прошел при поддержке «Ростелекома» на озере Байкал
При поддержке ТПП Восточной Сибири в ИГУ проходит студенческий кейс-чемпионат
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев станет гостем программы "Картина недели" в Иркутске
Чтобы рассчитаться с кредитом иркутянке пришлось продать квартиру
Полсотни домов в Слюдянке 13 марта остались без тепла и холодной воды в Иркутской области
Школьник пропал после рыбалки с другом на турбазе в Иркутской области
Организаторы и работники двух подпольных казино в Иркутске пойдут под суд
Законодательное Собрание Иркутской области одобрило законопроект о поправке к Конституции РФ
Директор одной из иркутских компаний несколько месяцев не выплачивал зарплату работникам
В попытке заработать на ставках на спорт сибирячка лишилась 140 тысяч рублей
Каждый шестой абонент МТС в Приангарье использует интернет-звонки
Путеводитель по Иркутску и Байкалу для туристов - 2020 готовит "КП"
Злоумышленницы крали деньги у пенсионеров и меняли на билеты "банка приколов" в Братске
Компания «Полюс» оказала поддержку жителям городов, пострадавших от наводнения в Иркутской области
Город помнит: 25 лет назад в Иркутске сгорела гостиница "Сибирь"
Более 200 работ представили сибиряки на конкурс «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров
Долг 700 тысяч рублей за "тепло" и "свет" оплатила УК в Иркутской области
Три ребенка и их родители погибли на пожаре в Иркутской области
«Заминированный» самолет из Иркутска благополучно приземлился в Москве
Фестиваль «Крымская весна» отменили из-за коронавируса в Иркутске