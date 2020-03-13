13 Март 2020 2020-03-13T08:18:29+03:00

В Иркутской области нет случаев заболевания коронавирусом Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Ни одного случая заболевания инфекцией не зарегистрировано.

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«Эпидемиологическая ситуация на территории региона остается стабильной и находится на постоянном контроле министерства здравоохранения Иркутской области», - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

В медучреждениях Приангарья появились специально разработанные региональным Минздравом памятки о симптомах вируса COVID-19, также известного как «коронавирус». В больницах и поликлиниках транслируются видеоролики – каждый может ознакомиться с правилами профилактики респираторного заболевания.

Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области

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