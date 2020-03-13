В Иркутской области нет случаев заболевания коронавирусом
«Эпидемиологическая ситуация на территории региона остается стабильной и находится на постоянном контроле министерства здравоохранения Иркутской области», - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
В медучреждениях Приангарья появились специально разработанные региональным Минздравом памятки о симптомах вируса COVID-19, также известного как «коронавирус». В больницах и поликлиниках транслируются видеоролики – каждый может ознакомиться с правилами профилактики респираторного заболевания.
Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
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