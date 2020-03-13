Половодье ждет Иркутскую область в апреле
В Иркутской области начались работы по предупреждению весенних паводков. На затороопасных участках рек Приангарья уже пилят и чернят лед.
«С учетом статистических данных и многолетних наблюдений при неблагоприятных гидрометеорологических условиях в зону возможного подтопления в период весеннего половодья попадает 98 населенных пунктов в 11 районах области, в которых проживает около 18,5 тысяч человек», - сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.
Для своевременного реагирования на водных объектах постоянно работают 177 гидрологических поста, а в опасный период к ним добавятся еще 27 временных. Как отмечают спасатели, наибольшая вероятность подтопления во время половодья в регионе - на реках Лена, Киренга и Нижняя Тунгуска. На всякий случай в Иркутской области подготовлены 105 пунктов временно размещения. Они рассчитаны на 26881 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU