Льготная ипотека для бюджетников в Иркутске: процент снизился
Решить квартирный вопрос работникам государственных и муниципальных учреждений в 2020 году станет легче. В Иркутской области снизился процент по льготным ипотечным кредитам для бюджетников.
На данный момент – в марте 2020 – он 5, 15%. Однако, приобрести жилплощадь по такой ставке смогут лишь 50 человек.
«В 2020 году в областном бюджете на эти цели предусмотрено 10 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
Стоит отметить, что льготная ипотека для бюджетников в Иркутске позволяет купить квартиру только в новостройке. По условиям программы «вторичка» не подходит.
«Получить подробную информацию можно в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области», - отмечают власти региона.
В прошлом году льготную ипотеку смогли оформить 47 человек. Общая площадь их жилья – 2, 2 тысячи квадратных метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU