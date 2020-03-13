2020-03-13T09:43:59+03:00
Общество

Льготная ипотека для бюджетников в Иркутске: процент снизился

Кто может рассчитывать на льготную ипотеку в 2020 году в Иркутской области
Мария КНЯЗЕВА
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Льготная ипотека для бюджетников в Иркутске: процент снизилсяЛьготная ипотека для бюджетников в Иркутске: процент снизилсяФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Решить квартирный вопрос работникам государственных и муниципальных учреждений в 2020 году станет легче. В Иркутской области снизился процент по льготным ипотечным кредитам для бюджетников.

На данный момент – в марте 2020 – он 5, 15%. Однако, приобрести жилплощадь по такой ставке смогут лишь 50 человек.

«В 2020 году в областном бюджете на эти цели предусмотрено 10 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Стоит отметить, что льготная ипотека для бюджетников в Иркутске позволяет купить квартиру только в новостройке. По условиям программы «вторичка» не подходит.

«Получить подробную информацию можно в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области», - отмечают власти региона.

В прошлом году льготную ипотеку смогли оформить 47 человек. Общая площадь их жилья – 2, 2 тысячи квадратных метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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