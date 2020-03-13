Житель Бурятии, состоящий на учете у психиатра, получил водительское удостоверение

13 Март 2020 2020-03-13T10:07:24+03:00

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30-летний мужчина на протяжении нескольких лет не имел водительских прав, так как состоял на учете психиатра. При этом он постоянно управлял различными видами транспорта: мопедами, мотоциклами, автомобилями, зачастую в нетрезвом виде.

"Три года назад житель Бурятии решил купить водительскую медицинскую справку, которая обошлась ему всего в 5 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда республики Бурятия. - Через несколько месяцев, предъявив подделку, мужчина получил права".

В марте 2019 года его привлекли к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, выписали штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишили прав на полтора года. Но и это не остановило горе-водителя. Осенью после езды в нетрезвом виде на мопеде, его задержал инспектор ДПС, после чего было возбуждено уголовное дело.

21 февраля 2020 года признан виновным, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

"21 февраля 2020 года признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года», - сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда республики Бурятия".

ИСТОЧНИК KP.RU