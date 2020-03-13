Новый светофор появился на улице Ширямова в Иркутске

13 Март 2020 2020-03-13T12:21:38+03:00

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На одной из дорог Иркутска 13 марта начал работать новый светофор. Он находится на перекрестке улиц Ширямова и Жигулевской, и снабжен пешеходной секцией. Но работать она будет только по требованию: если человеку нужно перейти дорогу на зеленый свет, он должен будет нажать на специальную кнопку и ждать разрешающего сигнала.

"Установить светофор на этом участке дороги было просто необходимо, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Переход проезжей части на этом участке был крайне небезопасен для пешеходов, и нам нужно было сделать их передвижение более комфортным".

Также неподалеку от этого перекрестка находится остановка общественного транспорта, которая создает дополнительный поток людей, переходящих дорогу в этом месте. А с появлением светофора пешеходам можно будет не переживать о том, что их не заметят, когда они будут пересекать улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU