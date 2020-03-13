Дуэт из Улан-Удэ поборется за 5 миллионов рублей в шоу "Comedy Баттл"

13 Март 2020 2020-03-13T12:26:38+03:00

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Будет за кого поболеть жителям Бурятии в очередном выпуске юмористического шоу «Comedy Баттл», который выйдет в эфир 13 марта. Участниками телепроекта станет дуэт из Бурятии «Пурбо и Саня», в составе которого выступают 23-летний Пурбо Ринчинов и 21-летний Александр Найданов. Напомним, что главный приз в шоу – 5 миллионов рублей.

- Мои и Сашины друзья и близкие, конечно, в курсе, что мы участвуем в «Comedy Баттл», — цитирует Пурбо пресс-служба телеканала. — Все рады, нас поддерживают. Я бы сказал, что за нас вся Бурятия. Есть груз ответственности, волнение Как без этого? Могу сказать, что мы выделяемся на фоне других участников и миниатюрами, которые покажем, и нашим азиатским колоритом. Так что, болейте за нас, земляки!

Напомним, что в феврале, в «Comedy Баттл» уже участвовал 28-летний братчанин Никита Барановский. Он выступал с душанбинцем Мухаммадом Мамаджоновым. Их дуэт «Джек и Чан» не смог рассмешить жюри, и вылетел в первом же раунде.

ИСТОЧНИК KP.RU