2020-03-13T13:42:52+03:00
Общество

В Иркутске завели уголовное дело после падения сосульки на 7-летнюю девочку

Следователи выясняют, кто виноват в случившемся
Ксения АГАФОНОВА
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В Иркутске завели уголовное дело после падения сосульки на 7-летнюю девочкуВ Иркутске завели уголовное дело после падения сосульки на 7-летнюю девочкуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Случай с падением сосульки на школьницу не остался без внимания следственного комитета. Накануне сотрудники СК объявили о возбуждении уголовного дела в отношении тех, кто вовремя не очистил крышу от снега и наледи и подверг опасности пешеходов.

«Здание, с крыши которого упала сосулька, принадлежит одной из коммерческих организаций. Личности тех, кто несет ответственность за обслуживание дома, еще предстоит установить», - сообщили в СУ Следственного комитета России по Иркутской области.

Напомним, 9 марта девочка гуляла во дворе одного из домов. Затем на голову ребенка с крыши здания внезапно упала большая сосулька. 7-летнюю девочку доставили в Ивано-Матренинскую детскую клиническую больницу и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. На данный момент школьница находится на стационарном лечении. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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