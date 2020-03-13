Сергей Сокол: внесен законопроект о выплате региональной стипендии студентам-целевикам средних специальных учебных заведений

13 Март 2020 2020-03-13T14:22:33+03:00

Планируется, с 1 сентября 2020 года выплачивать будущим медикам и педагогам каждый месяц 3 450 рублей

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Проект закона о ежемесячной выплаты для студентов, поступивших по договорам целевого обучения по программам среднего педагогического и среднего медицинского образования, внесен на рассмотрение регионального парламента. Авторами законодательной инициативы стали Сергей Сокол, Кузьма Алдаров, Ольга Носенко и Ирина Синцова.

- Дефицит кадров – одна из самых главных проблем, особенно в отдаленных районах, - отметил Сергей Сокол. - В феврале мы обсуждали эту тему с руководителями профильных министерств и комитетов. Итогом работы стал законопроект, который я подписал. Изменения в областном законодательстве позволят использовать потенциал целевой подготовки востребованных квалифицированных кадров в системе среднего профессионального образования.

Спикер подчеркнул, что в регионе колледжей гораздо больше, чем вузов. Они доступнее для выпускников. Законопроект устанавливает с 1 сентября 2020 года ежемесячную денежную выплату в размере 3 450 рублей при условии отсутствия у студента по окончании учебного семестра оценок «удовлетворительно» и академической задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU