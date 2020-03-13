13 жителей Иркутской области обратились в полицию с заявлениями о хищении денег

13 Март 2020 2020-03-13T15:17:47+03:00

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Двух жителей Иркутска и двух жителей Братска аферисты обманули через телефонные звонки. Они представлялись сотрудниками банка, сообщали о попытках кражи денег и просили перевести средства на резервный счет. Потерпевшие отправили им 230 тысяч рублей.

Кроме того, еще две жительницы Иркутска доверились преступникам по телефону. Одной из них позвонили «правоохранительные органы», якобы задержавшие ее мужа. Женщина незамедлительно внесла сумму «залога». Второй потерпевшей дозвонился мошенник, представившийся ее братом. «Родственник» попал в ДТП и нуждался в денежном переводе.

«Еще одним способом мошенничества за этот день стали сайты, на которых предлагалось немедленно получить государственные выплаты, но для этого требовалось внеси определенную сумму денег в качестве оплаты комиссии. После отправки денег никаких выплат потерпевшие не получали», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Также кражи происходили на сайтах по купле-продаже. Злоумышленники просили переводить средства за товары и исчезали. Полиция начала проверки по заявлениям потерпевших.

ИСТОЧНИК KP.RU