Почти 250 домов остались без электричества в Иркутском районе
В поселке Большое Голоустное на Байкале произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электричества остались 246 жилых домов и школа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.
Авария произошла накануне, 13 марта, в 22.40 вечера. На место выехали пять сотрудников МЧС на двух автомобилях. Сообщается, что все дома, оставшиеся без электричества, отапливаются печами.
Причина аварийного отключения электроснабжения пока не известна. Сейчас специалисты работают над ее устранением.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU