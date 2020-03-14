14 Март 2020 2020-03-14T04:23:46+03:00

Почти 250 домов остались без электричества в Иркутском районе. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В поселке Большое Голоустное на Байкале произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электричества остались 246 жилых домов и школа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области.

Авария произошла накануне, 13 марта, в 22.40 вечера. На место выехали пять сотрудников МЧС на двух автомобилях. Сообщается, что все дома, оставшиеся без электричества, отапливаются печами.

Причина аварийного отключения электроснабжения пока не известна. Сейчас специалисты работают над ее устранением.

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ИСТОЧНИК KP.RU