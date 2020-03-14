2020-03-14T05:12:27+03:00
Общество

Пропавшую школьницу из Забайкалья разыскивают в Иркутской области

Месяц назад она ушла из дома и не вернулась
Мария ОСИПОВА
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Пропавшую школьницу из Забайкалья разыскивают в Иркутской областиПропавшую школьницу из Забайкалья разыскивают в Иркутской областиФото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Иркутской области полицейские разыскивают пропавшую в Забайкалье 16-летнюю Евгению Богданову. Она ушла из дома в поселке Чернышевск Забайкальского края месяц назад – 14 февраля, и до сих пор не вернулась, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Когда Евгения покидала дом, она была одета в пуховик бирюзового цвета ниже пояса с капюшоном, темное спортивное трико, черные зимние ботинки, черные колготки. До настоящего времени местонахождение девушки не установлено.

- Однако по сведениям оперативников, она, скорее всего, направляется в Иркутск, - поясняют в полиции. – Девушка едет попутным транспортом с водителями-дальнобойщиками.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей сибирячки или видел ее, просят обращаться в полицию по телефонам 8 (30265) 2-13-08, 83022-23-52-61, 89242747431 или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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