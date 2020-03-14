Работников Тайшетского лесничества подозревают в незаконном назначении лесных рубок

14 Март 2020 2020-03-14T06:19:04+03:00

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Следственный комитет Иркутской области возбудил на должностных лиц Тайшетского лесничества уголовное дело о превышении должностных полномочий. Сотрудники лесничества подозреваются в том, что незаконно назначали сплошные и проходные лесные рубки. Поводом для уголовного преследования послужили материалы прокурорской проверки, сообщает прокуратура Иркутской области.

Сотрудники прокуратуры во время проверки выяснили, что еще в 2018 году в Шиткинском участковом лесничестве были вырублены деревья, несмотря на запрет проведения проходных рубок за 20 лет до установленного возраста рубки. В 2019 в этом же лесном участке незаконно была назначена сплошная рубка. В результате было спилено более 6 тыс. кубометров леса.

- Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре, - поясняют в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU