14 Март 2020 2020-03-14T07:33:52+03:00

Работникам строительной компании в Усть-Илимске больше двух месяцев не платят зарплату Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Усть-Илимске следователи ищут сотрудников компании ООО «Плеяда», которая занимается строительством и уже больше двух месяцев не платит зарплату своим работникам. На руководителей фирмы завели уголовное дело, которое сейчас находится в производстве.

- Для наиболее объективного расследования дела необходимо установить как можно больше потерпевших и свидетелей, - поясняют в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Поэтому следователи призывают граждан, состоявших в трудовых отношениях с данной организацией в 2017 – 2018 годах, обратиться в следственные органы.

Люди, пострадавшие от действий недобросовестных работодателей ООО «Плеяда», могут написать в Следственный комитет заявление о нарушении их трудовых прав. Обратиться можно непосредственно в следственный отдел по Усть-Илимску или воспользоваться Интернет-приемной Следственного управления. Можно также написать сообщение в сообщество ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Следственный отдел находится по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Интернационалистов, 14. Телефон: 8(39535) 6-36-88.

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ИСТОЧНИК KP.RU