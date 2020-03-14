Три года прятался за границей: член банды угонщиков дорогих иномарок предстанет перед судом в Бурятии

14 Март 2020 2020-03-14T11:56:46+03:00

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Больше трех лет – с октября 2016 по ноябрь 2019 года – скрывался от правосудия сибиряк, который вместе со своими подельниками в 2015 году угонял в Иркутской области, Бурятии и Красноярском крае дорогие иномарки премиум-класса. Разыскали автоугонщика в Монголии в конце 2019 года, и теперь он предстанет перед судом.

- Усольский городской суд, в который поступило уголовное дело в отношении фигуранта, 12 марта 2020 года направил его на рассмотрение по подсудности в Бурятию, - сообщает пресс-служба суда. – Это было сделано потому, что все преступления были совершены подсудимым на территории Улан-Удэ. Кроме того, в суд поступили ходатайства потерпевших о рассмотрении дела по месту совершения угонов.

Остальные члены организованной преступной группы, которая угоняла элитные иномарки Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX570, услышали приговор суда еще в феврале 2018 года. Напомним, всего за пять месяцев 2015 года банда успела угнать 15 машин. Они находили и выслеживали понравившиеся иномарки, а потом прятали их в лесу или в гаражах, кое-какие машины перегнали за границу. В общей сложности они похитили иномарок на 50 миллионов рублей.

Суд приговорил руководителя банды к 9,5 годам в колонии общего режима, двоим его сообщникам дали 6 и 6,5 лет. Те, кто продавали угнанные машины, проведут за решеткой по 2,5 и 3 года, а еще один преступник получил 2,5 года условно. Теперь наказание ждет еще одного участника ОПГ.

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ИСТОЧНИК KP.RU