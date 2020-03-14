Штормовое предупреждение объявили в Иркутской области 15 марта

14 Март 2020 2020-03-14T12:45:45+03:00

Почти во всех районах региона пойдет снег и дождь

Изменить размер текста: A A

Иркутское МЧС и синоптики объявили штормовое предупреждение по области в воскресенье, 15 марта. Связано оно в основном со снегопадом и сильным ветром в некоторых районах, сообщает Иркутский гидрометцентр.

По данным учреждения, местами по области 15 марта ожидается снег и мокрый снег. Кое-где пройдет дождь. Утром возможен туман. На дорогах области и города гололедица

Ветер будет юго-западный, юго-восточный, днем в южных районах северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем в западных и северо-западных районах 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.

«В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин», - предупреждают спасатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Ангарска сломала крестец, выходя из подъезда (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU