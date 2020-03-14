2020-03-14T12:45:45+03:00
Общество

Штормовое предупреждение объявили в Иркутской области 15 марта

Почти во всех районах региона пойдет снег и дождь
Мария ОСИПОВА
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Штормовое предупреждение объявили в Иркутской области 15 мартаШтормовое предупреждение объявили в Иркутской области 15 мартаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Иркутское МЧС и синоптики объявили штормовое предупреждение по области в воскресенье, 15 марта. Связано оно в основном со снегопадом и сильным ветром в некоторых районах, сообщает Иркутский гидрометцентр.

По данным учреждения, местами по области 15 марта ожидается снег и мокрый снег. Кое-где пройдет дождь. Утром возможен туман. На дорогах области и города гололедица

Ветер будет юго-западный, юго-восточный, днем в южных районах северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем в западных и северо-западных районах 5-10 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.

«В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин», - предупреждают спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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