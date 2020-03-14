Библиотеку им. Валентина Распутина готовят к открытию в Усть-Уде

14 Март 2020 2020-03-14T14:34:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Усть-Уда завершилось строительство нового здания межпоселенческой библиотеки имени Валентина Распутина. Со дня на день учреждение откроет свои двери для посетителей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.

Здание библиотеки было построено по областной государственной программе «Развитие культуры на 2014-2020 годы». Стоимость всех работ составила 24,5 млн. рублей. На эти деньги подрядчики возвели здание площадью 570 кв. метров, сделали современную внутреннюю отделку. Кроме того, библиотеку оснастили новейшей техникой и оборудованием.

- О необходимости строительства нового здания библиотеки не раз говорил сам Валентин Распутин, - отмечают в правительстве региона. – Еще при жизни писателя было определено место под строительство – рядом с Богоявленским храмом. Сейчас в фонде библиотеки 54 тысячи экземпляров книг, в том числе подаренных Валентином Распутиным.

По данным правительства, в структуру межпоселенческой библиотеки входят детский и взрослый читальные залы, два абонемента – так же, для взрослых и детей. Кроме того, в библиотеке будет работать публичный центр правовой информации, сектор комплектования и обработки литературы, методический отдел для 19 библиотек Усть-Удинского района, отдел краеведческой литературы и библиографии, многофункциональный зал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU