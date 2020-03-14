Сибиряк отсудил за некачественный смартфон почти сто тысяч рублей
Без малого 55 тыс. рублей заплатил житель Бурятии за новенький смартфон в магазине. Но пользоваться им долго он не смог – вскоре у гаджета обнаружились недостатки, он стал работать с перебоями. Поскольку гарантированный срок еще не истек, покупатель отнес телефон в магазин на диагностику и ремонт.
Однако там устранять неисправности безвозмездно отказались. Да и стоимость некачественного товара возвращать добровольно тоже не захотели. Не решив проблему мирно, сибиряк отправился в суд.
- Суд отправил все документы по делу в Управление Роспотребнадзора по республике, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Мы дали заключение, что магазин нарушил права потребителя. На основании заключения Роспотребнадзора суд удовлетворил требования истца.
В итоге магазин обязали выплатить покупателю стоимость смартфона в полном объеме - 54 990 рублей., неустойку в размере 5 тыс. рублей, 5 тыс. рублей компенсации морального вреда и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке законных требований потребителя в размере 32 495 рублей. Общая сумма, которую отсудил покупатель – 97 485 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU