В Москве благополучно приземлился «заминированный» самолет из Иркутска

15 Март 2020 2020-03-15T07:28:32+03:00

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Не успели иркутяне оправиться от волнений за пассажиров рейса «Иркутск-Москва» 11 марта, борт самолета тогда «заминировали». Известно стало об этом уже в воздухе. Однако, просить об экстренной посадке экипаж не стал. Продолжил путь до Шереметьево.

И вновь СМИ сообщают о новой бомбе на борту авиалайнера 14 марта с тем же маршрутом. Борт также продолжил полет. И приземлился в аэропорту по расписанию.

«Самолет приземлился в 20.48 по московскому времени», - сообщает он-лайн табло Шереметьево. - Время в пути 5 часов 59 минут».

Посадка прошла благополучно. Стоит отметить, что эти два «минирования» далеко не первые. Волна ложных минирований началась 3 марта. «Минируют» сразу по несколько самолетов в день.

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ИСТОЧНИК KP.RU