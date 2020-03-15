2020-03-15T08:11:54+03:00
Происшествия

Угнали 15 люксовых автомобилей на 50 миллионов рублей: одного члена банды искали 3 года

Шестерых угонщиков осудили еще в 2018 году в Иркутской области
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Угнали 15 люксовых автомобилей на 50 миллионов рублей: одного члена банды искали 3 годаУгнали 15 люксовых автомобилей на 50 миллионов рублей: одного члена банды искали 3 годаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Скрывался от правосудия три года: полицейские задержали члена банды, промышлявшей угонами люксовых автомобилей. Вместе с подельниками в 2015-ом году они успели угнать 15 машин класса «Премиум» - в основном это были Лексусы и Тойоты Ленд Крузер. Угоняли авто из разных городов - Красноярск, Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Шелехов в Иркутской области и Улан-Удэ в Республике Бурятия. Общая стоимость «реализованного товара» – 50 миллионов рублей.

Шестерых участников ОПГ осудили в 2018 году. Пятерых приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима на разные сроки от 2.5 до 7 лет. Шестому участнику дали два года условно с испытательным сроком на два года. Все они сейчас отбывают наказание.

«Органам следствия удалось разыскать и задержать еще одного ее участника, которому удавалось скрываться от правосудия с октября 2016 по ноябрь 2019 года», - сообщает пресс-служба Усольского городского суда. – «Сейчас он находится под стражей».

Как сообщили следователи, задержанный угонял авто только на территории Бурятии. Дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ.

Читайте также:

Убили своих же главарей: ОПГ «Ключевские», в которую входили экс-депутаты, осудили в Забайкалье. Шесть членов группировки отправятся за решетку на срок от 23 до 25 лет (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На младенца в коляске упала глыба льда с крыши здания в Иркутске
Угнали 15 люксовых автомобилей на 50 миллионов рублей: одного члена банды искали 3 года
В Москве благополучно приземлился «заминированный» самолет из Иркутска
День рождения Валентина Распутина 15 марта 2020: вход в музей писателя свободный
Сибиряк отсудил за некачественный смартфон почти сто тысяч рублей
Библиотеку им. Валентина Распутина готовят к открытию в Усть-Уде
Штормовое предупреждение объявили в Иркутской области 15 марта
Три года прятался за границей: член банды угонщиков дорогих иномарок предстанет перед судом в Бурятии
Жительница Ангарска сломала крестец, выходя из подъезда
Работникам строительной компании в Усть-Илимске больше двух месяцев не платят зарплату
Работников Тайшетского лесничества подозревают в незаконном назначении лесных рубок
Пропавшую школьницу из Забайкалья разыскивают в Иркутской области
Почти 250 домов остались без электричества в Иркутском районе
13 жителей Иркутской области обратились в полицию с заявлениями о хищении денег
Сергей Сокол: внесен законопроект о выплате региональной стипендии студентам-целевикам средних специальных учебных заведений
В Иркутске завели уголовное дело после падения сосульки на 7-летнюю девочку
Дуэт из Улан-Удэ поборется за 5 миллионов рублей в шоу "Comedy Баттл"
Новый светофор появился на улице Ширямова в Иркутске
Житель Бурятии, состоящий на учете у психиатра, получил водительское удостоверение
Студенты САФ под руководством экспертов ТПП Восточной Сибири предложили продвигать бренд Иркутской области
Майор полиции вместе с мужем спасла инвалида из горящего дома под Иркутском
Льготная ипотека для бюджетников в Иркутске: процент снизился
Представители ИНК приняли участие в семинаре по правам коренных малочисленных народов
Половодье ждет Иркутскую область в апреле
В Иркутской области нет случаев заболевания коронавирусом
Начинающие певцы и блогеры Приангарья смогут учиться онлайн у звезд
Две «целительницы» украли сбережения и ювелирные украшения у 71-летней бабушки в Качугском районе