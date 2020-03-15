15 Март 2020 2020-03-15T08:11:54+03:00

Угнали 15 люксовых автомобилей на 50 миллионов рублей: одного члена банды искали 3 года Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Шестерых угонщиков осудили еще в 2018 году в Иркутской области

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Скрывался от правосудия три года: полицейские задержали члена банды, промышлявшей угонами люксовых автомобилей. Вместе с подельниками в 2015-ом году они успели угнать 15 машин класса «Премиум» - в основном это были Лексусы и Тойоты Ленд Крузер. Угоняли авто из разных городов - Красноярск, Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Шелехов в Иркутской области и Улан-Удэ в Республике Бурятия. Общая стоимость «реализованного товара» – 50 миллионов рублей.

Шестерых участников ОПГ осудили в 2018 году. Пятерых приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима на разные сроки от 2.5 до 7 лет. Шестому участнику дали два года условно с испытательным сроком на два года. Все они сейчас отбывают наказание.

«Органам следствия удалось разыскать и задержать еще одного ее участника, которому удавалось скрываться от правосудия с октября 2016 по ноябрь 2019 года», - сообщает пресс-служба Усольского городского суда. – «Сейчас он находится под стражей».

Как сообщили следователи, задержанный угонял авто только на территории Бурятии. Дело направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ.

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