Причины гибели 384 краснокнижных байкальских осетров выясняют в Бурятии
Взяты пробы воды и корма. В Бурятии выясняют причину гибели 384 краснокнижных байкальских осетров. Их общий вес - 192 кг. Рыба погибла на рыбоводном хозяйстве в Гусиноозерске. Проверку начала Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.
«Для выяснения причины проведены необходимые исследования, взяты пробы воды, корма», сообщает пресс-служба прокуратуры. – «Согласно предварительным данным имеются признаки герпесвирусной болезни рыбы».
Проверки продолжаются. После результатов анализов виновные в случившемся будут наказаны.
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