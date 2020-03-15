Причины гибели 384 краснокнижных байкальских осетров выясняют в Бурятии

15 Март 2020 2020-03-15T11:00:23+03:00

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Взяты пробы воды и корма. В Бурятии выясняют причину гибели 384 краснокнижных байкальских осетров. Их общий вес - 192 кг. Рыба погибла на рыбоводном хозяйстве в Гусиноозерске. Проверку начала Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

«Для выяснения причины проведены необходимые исследования, взяты пробы воды, корма», сообщает пресс-служба прокуратуры. – «Согласно предварительным данным имеются признаки герпесвирусной болезни рыбы».

Проверки продолжаются. После результатов анализов виновные в случившемся будут наказаны.

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