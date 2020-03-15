2020-03-15T14:06:13+03:00
Общество

После смертей на пожарах в Иркутской области идут проверки домов многодетных семей, пенсионеров и инвалидов

Особый противопожарный режим объявлен в двух районах Приангарья
Мария КНЯЗЕВА
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После смертей на пожарах в Иркутской области идут проверки домов многодетных семей, пенсионеров и инвалидовПосле смертей на пожарах в Иркутской области идут проверки домов многодетных семей, пенсионеров и инвалидовФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Иркутской области в Казачинском и Марковском районах ввели особый противопожарный режим. Спасатели, полицейские и работники администраций обходят дома многодетных, малообеспеченных семей, а также жилье одиноких пенсионеров и инвалидов. Цель – выяснить в каком состоянии электропроводка и печное отопление.

Всем жителям этих районов также напоминают о правилах пожарной безопасности и раздают листовки с памятками.

«Нами подготовлено обращение в адрес министерства образования о необходимости проведения в учебных заведениях в преддверии школьных каникул родительских собраний с участием инспекторов по пожарному надзору», - отмечает заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Такие меры были приняты после трагических смертей на пожарах в Приангарье. В поселке Марково в огне сгорели отец с двумя детьми 8 и 10 лет. Матери еще с двумя ребятами удалось выбраться из дома. В селе Казачинское пожар унес жизни многодетной семьи с тремя малышами-дошкольниками. Вечером 14 марта в Тайшете в огне погибли 11-месячный младенец, ребятишки 3, 4 и 6 лет. Мать в это время кормила домашний скот. Все семьи были благополучными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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После смертей на пожарах в Иркутской области идут проверки домов многодетных семей, пенсионеров и инвалидов
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