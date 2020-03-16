16 Март 2020 2020-03-16T04:09:11+03:00

Отстрелили почти все крыло: раненого ястреба привезли в Иркутский зоосад

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Никогда больше не поднимется в небо. Жертву охотников – подстреленного ястреба привезли в Иркутский зоосад. Его раненного нашел в лесу иркутянин. Полгода мужчина выхаживал птицу сам.

«Чтобы следить за состоянием пернатого даже возил его с собой на работу», - рассказывают сотрудники зоопарка.

Однако, со временем спаситель понял, что лучше птице жить, пусть и в вольере, но все-таки на природе и под присмотром профессионалов. Так осоед переехал в зоосад. У него отстрелена большая часть крыла.

«Новый питомец довольно быстро у нас освоился, практически сразу пошел на руки к сотрудникам», - отмечают зоологи. – «Сейчас ястреб находится в карантине, но при этом его ежедневно выносят гулять на свежий воздух».

Кормят хищного ястреба мышами и яйцами.

СПРАВКА «КП»

Осоед – дневной хищник семейства ястребиных. Является перелетной птицей. К местам размножения прилетает в мае. Гнездится на высоких крупных деревьях. Размах крыльев взрослой особи достигает 1,5 метров. Вес 750-1500 гр. В природе едят насекомых, амфибий, рептилий, мелких млекопитающих и птиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU