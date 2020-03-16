16 Март 2020 2020-03-16T07:35:40+03:00

Две школьницы пострадали в ДТП в Шелехове. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Сегодня в центре Шелехова автомобиль «Тойота Корона» врезался в дорожный знак. Пострадали две восьмиклассницы, которые в 8 утра спешили в школу. Упавшая на тротуар железная стойка придавила одну из них. Другая девочка тоже пострадала.

«Установлено, что за рулем находилась 36-летняя женщина, ранее лишенная права управления транспортным средством», – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. – Она сослалась на то, что машину занесло на льду».

Обеих девочек с различными травмами доставили в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины, которые способствовали аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU