2020-03-16T07:35:40+03:00
Происшествия

Две школьницы пострадали в ДТП в Шелехове

Полиция выясняет обстоятельства случившегося
Ксения АГАФОНОВА
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Две школьницы пострадали в ДТП в Шелехове.Две школьницы пострадали в ДТП в Шелехове.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Сегодня в центре Шелехова автомобиль «Тойота Корона» врезался в дорожный знак. Пострадали две восьмиклассницы, которые в 8 утра спешили в школу. Упавшая на тротуар железная стойка придавила одну из них. Другая девочка тоже пострадала.

«Установлено, что за рулем находилась 36-летняя женщина, ранее лишенная права управления транспортным средством», – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. – Она сослалась на то, что машину занесло на льду».

Обеих девочек с различными травмами доставили в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства и причины, которые способствовали аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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