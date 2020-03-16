Из-за попытки нажиться на желающих похудеть на сибирячку завели уголовное дело

16 Март 2020 2020-03-16T07:47:15+03:00

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Накануне работники Иркутской таможни обнаружили в отделе международных почтовых отправлений подозрительную посылку, которая пришла из Киргизии. В ней обнаружили 2928 капсул запрещенных веществ, которые часто выдают за таблетки для похудения и продают доверчивым девушкам, желающим быстро сбросить вес. Вот только такие таблетки запрещены в большинстве стран мира. Они вызывают сильнейшее привыкание, а от его применения у людей ухудшается самочувствие.

"Получателем посылки с запрещенными веществами оказалась жительница Братска, - сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. - Она не смогла предоставить таможенникам медицинские документы, которые давали бы ей разрешение провозить такие препараты в Россию".

Женщина призналась, что знала, что нарушает закон, но ее это не остановило. Такую большую партию опасных таблеток для похудения она собиралась продать в одном из магазинов Братска. На нее уже завели уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU