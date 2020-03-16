2020-03-16T08:07:59+03:00
Спорт

Тестовый матч в новом ледовом дворце "Байкал" перенесли из-за коронавируса

Он должен был состояться 22 марта, за неделю до старта чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске
Анна ПОПОВА
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Тестовый матч в новом ледовом дворце "Байкал" перенесли из-за коронавирусаТестовый матч в новом ледовом дворце "Байкал" перенесли из-за коронавирусаФото: Анна ПОПОВА
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На прошлой неделе появилась новость о том, что чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске перенесли на октябрь. А теперь появилась информация, что и тестовый матч на арене нового ледового дворца "Байкал" также проводить не будут. Он должен был состояться 22 марта, за неделю до старта международного турнира. В нем собирались принять участие иркутские команды, а организаторы тем самым хотели проверить работу ледовой арены.

"Необходимость в тестовом матче отпала из-за переноса чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске, - сообщили в дирекции по проведению турнира. - Планировалось, что эту игру посетят несколько тысяч болельщиков, а такое скопление людей очень опасно из-за угрозы распространения коронавируса".

Иркутским любителям хоккея с мячом не стоит расстраиваться - тестовый матч в ледовом дворце "Байкал" все равно состоится, но немного позже. О дате его проведения организаторы сообщат дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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