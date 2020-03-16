2020-03-16T08:34:38+03:00
Происшествия

В причинах пожара в Усть-Уде, который унес жизни семи человек, разбираются следователи

Трагедия произошла утром 16 марта, погибли трое взрослых и четверо детей
Анна ПОПОВА
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В причинах пожара в Усть-Уде, который унес жизни семи человек, разбираются следователиВ причинах пожара в Усть-Уде, который унес жизни семи человек, разбираются следователиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Сотрудники Следственного комитета будут разбираться в причинах пожара в поселке Усть-Уда, который произошел утром 16 марта. В этот день на улице Орджоникидзе загорелся деревянный дом. До приезда пожарных в огне погибли трое взрослых. Также спасатели нашли в доме четверых детей в возрасте от года до 8 лет, которые надышались угарным газом. Их отвезли в больницу, где они вскоре погибли.

"Предварительной причиной пожара специалисты назвали неисправную электропроводку, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области. - Также сотрудники МЧС собираются провести пожарно-техническую экспертизу".

Следователи выяснили, что семья неблагополучная и состояла на учете. Поэтому им предстоит опросить должностных лиц и сотрудников органов социальной защиты, которые не следили за условиями жизни четверых детей в неблагополучной семье. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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