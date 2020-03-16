2020-03-16T10:14:41+03:00
Общество

Хотел сбежать в Самару: подростка из Железногорска-Илимского объявили в розыск

16-летнего Павла Гаврилюка ищут с 13 марта по всей области
Ксения АГАФОНОВА
Поделиться:
Хотел сбежать в Самару: подростка из Железногорска-Илимского объявили в розыск.Хотел сбежать в Самару: подростка из Железногорска-Илимского объявили в розыск.
Изменить размер текста:

Уехал без предупреждения. В городе Железногорск-Илимский Иркутской области идут поиски 16-летнего Павла Гаврилюка. 13 марта он решил уйти из дома, не сообщив никому о своих намерениях. Скорее всего, подросток собирался сбежать уже давно. По данным МВД, молодой человек отправился на попутках в Братск, а затем планировал уехать в Самару.

Мать сбежавшего юноши забила тревогу, когда он не вернулся домой в тот же день. Женщина обратилась в полицию с заявлением о розыске сына.

«Приметы Павла Гаврилюка: на вид 15-16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза голубые», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В момент исчезновения Павел был одет в трико и мастерку черного цвета, пуховик с капюшоном, черные кроссовки с красной полоской на подошве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хотел сбежать в Самару: подростка из Железногорска-Илимского объявили в розыск
Концерт Ирины Аллегровой отменен в Иркутске из-за коронавируса
Несовершеннолетний водитель наехал на железобетонный столб в Тулуне
В причинах пожара в Усть-Уде, который унес жизни семи человек, разбираются следователи
Тестовый матч в новом ледовом дворце "Байкал" перенесли из-за коронавируса
Из-за попытки нажиться на желающих похудеть на сибирячку завели уголовное дело
Внимание, дачники и садоводы: в выпуске 17 марта ищите пакетик с семенами
Две школьницы пострадали в ДТП в Шелехове
Отстрелили почти все крыло: раненого ястреба привезли в Иркутский зоосад
После смертей на пожарах в Иркутской области идут проверки домов многодетных семей, пенсионеров и инвалидов
Причины гибели 384 краснокнижных байкальских осетров выясняют в Бурятии
На младенца в коляске упала глыба льда с крыши здания в Иркутске
Угнали 15 люксовых автомобилей на 50 миллионов рублей: одного члена банды искали 3 года
Случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 14 марта нет
День рождения Валентина Распутина 15 марта 2020: вход в музей писателя свободный
Сибиряк отсудил за некачественный смартфон почти сто тысяч рублей
Библиотеку им. Валентина Распутина готовят к открытию в Усть-Уде
Штормовое предупреждение объявили в Иркутской области 15 марта