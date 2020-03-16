16 Март 2020 2020-03-16T10:14:41+03:00

Хотел сбежать в Самару: подростка из Железногорска-Илимского объявили в розыск.

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Уехал без предупреждения. В городе Железногорск-Илимский Иркутской области идут поиски 16-летнего Павла Гаврилюка. 13 марта он решил уйти из дома, не сообщив никому о своих намерениях. Скорее всего, подросток собирался сбежать уже давно. По данным МВД, молодой человек отправился на попутках в Братск, а затем планировал уехать в Самару.

Мать сбежавшего юноши забила тревогу, когда он не вернулся домой в тот же день. Женщина обратилась в полицию с заявлением о розыске сына.

«Приметы Павла Гаврилюка: на вид 15-16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза голубые», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В момент исчезновения Павел был одет в трико и мастерку черного цвета, пуховик с капюшоном, черные кроссовки с красной полоской на подошве.

ИСТОЧНИК KP.RU