16 Март 2020 2020-03-16T13:05:52+03:00

Не стало одного из старейших преподавателей ИГУ Игоря Петрова. Фото из архива Виталия Петрова

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16 марта на 83 году жизни умер один из старейших преподавателей кафедры журналистики ИФИЯМ ИГУ Игорь Петров. Он отдал работе в Иркутском государственном университете 42 года. Игорь Константинович специализировался на радиожурналистике, и обучал студентов основам этого непростого ремесла. Большинство современных иркутских журналистов являются его учениками. Сообщение о том, что Игорь Петров скончался, появилось на странице его сына Виталия в социальных сетях.

"Сегодня не стало отца, - написал Виталий Петров на своей странице в Facebook. - Прощание с Игорем Константиновичем состоится 18 марта в 13:00 в ритуальном зале по адресу: улица Боткина 10Д".

"Комсомольская правда" выражает соболезнования всем, кто знал Игоря Константиновича, а также его родственникам и коллегам-журналистам.

Справка КП

Игорь Петров родился 7 августа 1937 года в Михайловском районе Алтайского края. В 1950-е годы его семья переехала в Иркутскую область. Игорь Константинович окончил школу в поселке Куйтун. В 1955 году он поступил на историко-филологический факультет Иркутского государственного университета, где учился на одном курсе с драматургом Александром Вампиловым. После окончания учебы Игорь Петров начал работать на вновь созданном ГТРК "Бурятия", и принимал активное участие в его развитии.

В 1972 году он вновь вернулся в Иркутск - устроился в литературную редакцию иркутского телевидения. А спустя 3 года Игорь Петров начал преподавать на факультете филологии и журналистики, где учил студентов азам радиожурналистики до 2017 года.

Еще Игорь Петров занимался созданием фонотеки, в которую входили материалы о жизни Иркутской области. Также на нее попали и голоса исторических личностей, которые жили в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU