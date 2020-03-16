2020-03-16T13:24:57+03:00
Происшествия

Кладоискателя из Иркутской области дважды обманули мошенники

Мужчина пытался купить металлодетектор через интернет, но перевел деньги аферистам
Ксения АГАФОНОВА
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Кладоискателя из Иркутской области дважды обманули мошенникиКладоискателя из Иркутской области дважды обманули мошенникиФото: Мария ОСИПОВА
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В погоне за быстрым обогащением житель Тайшетского района захотел найти клад. для этого ему нужно было приобрести специальное устройство для обнаружения старинных монет. Он попытался сделать это через сайты с бесплатными объявлениями, но в итоге остался без металлоискателя и без денег.

«В первый раз 50-летний мужчина нашел нужный товар на одном из сайтов. Продавец заверил, что ему необходима предоплата в размере 10 тысяч рублей, а оставшиеся деньги нужно перечислить после получения прибора», – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

После перевода средств кладоискатель получил поддельную квитанцию о том, что товар отправлен. После того, как мужчина обратился в транспортную компанию и стало понятно, что посылки не существует, он подал заявление в полицию.

Мужчину это не остановило, и через несколько дней он вновь перевел деньги мошенникам. На этот раз его обманули на 15 тысяч рублей через сайт «Авито»: продавец попросил оплатить всю сумму товара через «специальный безопасный сервис». Потерпевший заплатил за металлоискатель, и аферисты исчезли, удалив свое объявление.

Сотрудники МВД проводят тщательную проверку случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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