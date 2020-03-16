2020-03-16T14:01:11+03:00
Общество

В школах Иркутской области будут проводить регулярную дезинфекцию для профилактики коронавируса

Руководителей образовательных учреждений призвали перевести школьников на домашнее обучение, если потребуется
Анна ПОПОВА
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В школах Иркутской области будут проводить регулярную дезинфекцию для профилактики коронавирусаВ школах Иркутской области будут проводить регулярную дезинфекцию для профилактики коронавирусаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В правительстве Иркутской области призвали руководителей образовательных учреждений усилить меры санитарной обработки помещений в целях профилактики коронавируса. В частности в школах предлагают регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих растворов и чаще проветривать помещения, а также очистить системы вентиляции и поменять воздушные фильтры, если потребуется.

"На сегодняшний день в Иркутской области не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, поэтому все общеобразовательные учреждения работают в обычном режиме, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области".

Также врио губернатора Иркутской области предложил руководителям школ и ВУЗов перейти на дистанционное обучение, если этого потребует ситуация. В качестве альтернативы он также назвал перенос весенних каникул на более ранний срок. В Министерстве образования и науки тоже предложили обезопасить студентов ВУЗов и перевести их на онлайн-обучение на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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