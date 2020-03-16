Сергей Сокол открыл после капремонта детский сад в Нукутском районе

16 Март 2020 2020-03-16T17:13:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Детский сад в селе Первомайское Нукутского района торжественно открыли после капитального ремонта. Средства его обновление были выделены благодаря поправкам депутатов Заксобрания Иркутской области в бюджет региона.

- Первомайский детский сад стал образцом хорошего, комфортного и безопасного детского учреждения, - сказал Сергей Сокол на торжественном открытии. - Мы в Законодательном Собрании стремимся, чтобы именно такими были соцобъекты во всех территориях и поселениях Приангарья. Строительство и капитальный ремонт детсадов и школ – именно то, на чем мы настаивали при работе над бюджетом на 2020 год. Изначально в проекте документа, представленном правительством, вообще не было такой статьи. Благодаря усилиям депутатов решение о выделении средств было принято.

На новоселье депутаты вручили воспитанникам детского сада книги сказок и рассказов о Байкале и родной земле. Напомним, здание детсада в селе Первомайском было построено в 1962 году. Капремонт ни разу не производился. В 2019 году суд постановил запретить эксплуатацию здания детского учреждения. Общая стоимость работ составила 38,5 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU