2020-03-17T03:45:34+03:00
Общество

Более 7000 домов остались без электричества из-за непогоды в Иркутской области

Свет отключили в Тайшетском, Казачинско-Ленском и Братском районах Иркутской области
Мария КНЯЗЕВА
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Более 7000 домов остались без электричества из-за непогоды в Иркутской областиБолее 7000 домов остались без электричества из-за непогоды в Иркутской областиФото: Мария КНЯЗЕВА
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Сильный ветер и мокрый снег. В Иркутскую область пришел шторм. Ветер дует с с такой силой, что аварийное отключение электроэнергии произошло в трех районах Приангарья - Тайшетском, Казачинско-Ленском и Братском. Света нет в более чем 7000 жилых домов и социальных объектах.

«Электроснабжения нет в 18 населенных пунктах Тайшетского района», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Это 5.5 тысяч домов. В них проживают 14.4 тысяч человек, среди них 3.9 тысяч – дети».

Второе по масштабности отключение случилось этой ночью, 17 марта, на территории Казачинско-Ленского. Там без света остались 1.6 тысяч домов: 803 в поселке Магистральный и 880 в поселке Казачинское. В обоих населенных пунктах проживает почти 10 000 человек.

В Братском районе под отключение попали дома в поселке Боровской – всего 87 строений. В них живут 190 человек, среди них 30 детей.

«Электричество восстановят после прохождения неблагоприятного фронта погоды», - отмечают в ведомстве.

Стоит отметить, что прогнозы Иркутского Гидрометцентра не радостны: по области 17 марта ожидается усиление юго-западного, северо-западного ветра до 18-23 м/с, мокрый снег, метели, налипание мокрого снега. На дорогах региона – гололедица, а в горах Восточного Саяна возможны лавины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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