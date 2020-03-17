2020-03-17T04:11:32+03:00
Общество

Штормовое предупреждение 17 марта в Иркутской области: метели, ветер до 23 м/с

В Иркутске ожидаются порывы ветра до 14 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Штормовое предупреждение 17 марта в Иркутской области: метели, ветер до 23 м/сШтормовое предупреждение 17 марта в Иркутской области: метели, ветер до 23 м/сФото: Влад КОМЯКОВ
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В Иркутской области – непогода. Метеорологи сообщают о штормовом предупреждении. Сегодня, 17 марта, в Приангарье дует юго-западный, северо-западный ветер со скоростью до 18-23 м/с. Сильные потоки воздуха будут сопровождаться мокрым снегом, метелями, а на дорогах региона возникнет гололед. Температура по области днем -3…+2 градуса.

«Риск ДТП в таких погодных условиях растет, поэтому автолюбителям сегодня лучше не отправляться в дальние поездки, особенно если нет уверенности в водительских навыках», - предупреждают о возможных опасностях сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Кроме того, приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений нужно снижать скорость до минимума».

Стоит отметить, что из-за неблагоприятного погодного фронта без электричества в ночь с понедельника на вторник остались жители более 7000 домов в трех районах Приангарья.

В Иркутске 17 марта будет не так ветряно: ветер дует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Метеорологи сообщают о небольшом мокром снеге. Температура за окном в течение дня +6…+8 градусов.

«В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья создались условия для схода снежных лавин», - подчеркивают в МЧС. – «Откажитесь от выхода на маршруты, пролегающие в горной местности».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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