17 Март 2020 2020-03-17T04:35:09+03:00

Ударил несколько раз кулаком: сотрудник транспортной полиции под стражей в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Во время доследственной проверки при опросе заявителя пустил в ход кулаки - в этом подозревают сотрудника транспортной полиции Иркутской области коллеги из отдела собственной безопасности линейного управления МВД России на транспорте. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

«По версии следствия, 21 января 2020 года старший оперуполномоченный линейного отдела полиции, который проводил оперативное сопровождение по материалу доследственной проверки по факту кражи электроинструмента у местного жителя, в служебном помещении отдела, в ходе опроса заявителя ударил его кулаком несколько раз», - сообщает пресс-служба Восточно-сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

У мужчины от ударов появились ссадины и гематомы. Сейчас полицейский находится под стражей. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU