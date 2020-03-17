Водителя, который сбил пешехода, разыскивают в Нижнеудинском районе
Сотрудники ГАИ устанавливают личность водителя, который сбил пешехода и скрылся с места преступления. В результате полученных травм мужчина скончался на месте. ДТП произошло сегодня утром в городе Алзамай Нижнеудинского района.
«Около 5 часов утра неизвестный водитель наехал на 44-летнего местного жителя, не оказал первую помощь и скрылся с места аварии», – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Мужчина умер на месте от серьезных травм еще до приезда скорой помощи.
Известно, что водитель ехал на машине марки «УАЗ». Полиция ищет свидетелей случившегося и просит обращаться с любыми сведениями в ОГИБДД по Нижнеудинскому району.
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ИСТОЧНИК KP.RU