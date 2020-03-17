2020-03-17T07:09:53+03:00
Происшествия

Водителя, который сбил пешехода, разыскивают в Нижнеудинском районе

От полученных травм пострадавший скончался до приезда «Скорой»
Ксения АГАФОНОВА
Поделиться:
Водителя, который сбил пешехода, разыскивают в Нижнеудинском районеВодителя, который сбил пешехода, разыскивают в Нижнеудинском районеФото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Сотрудники ГАИ устанавливают личность водителя, который сбил пешехода и скрылся с места преступления. В результате полученных травм мужчина скончался на месте. ДТП произошло сегодня утром в городе Алзамай Нижнеудинского района.

«Около 5 часов утра неизвестный водитель наехал на 44-летнего местного жителя, не оказал первую помощь и скрылся с места аварии», – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Мужчина умер на месте от серьезных травм еще до приезда скорой помощи.

Известно, что водитель ехал на машине марки «УАЗ». Полиция ищет свидетелей случившегося и просит обращаться с любыми сведениями в ОГИБДД по Нижнеудинскому району.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Несовершеннолетний водитель наехал на железобетонный столб в Тулуне. Машину он угнал у своего отца (подробнее)

Две школьницы пострадали в ДТП в Шелехове. Их сбила женщина, которая не справилась с управлением и съехала с дороги, врезавшись в дорожный знак (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Руководителя агентства недвижимости в Ангарске подозревают в махинациях с деньгами клиентов
Сибиряк расплатился с долгами по кредиту, чтобы продать грузовик
«Иркутскэнергосбыт» закрыл свои отделения из-за коронавируса
Руслан Болотов стал вице-мэром Иркутска
Дума города Иркутска приняла отставку мэра Дмитрия Бердникова
Водителя, который сбил пешехода, разыскивают в Нижнеудинском районе
Домашние матчи БК Иркут 17 и 18 марта отменили из-за коронавируса
Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
Эксперты ТПП Восточной Сибири подтвердили квалификацию по ХАССП
Случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 16 марта нет
Дала полицейскому пощечину: иркутянка заплатит штраф 25 тысяч рублей
Ударил несколько раз кулаком: сотрудник транспортной полиции под стражей в Иркутской области
Штормовое предупреждение 17 марта в Иркутской области: метели, ветер до 23 м/с
Более 7000 домов остались без электричества из-за непогоды в Иркутской области
Сергей Сокол открыл после капремонта детский сад в Нукутском районе
Жительница Бурятии из ревности застрелила мужчину из его же ружья
В школах Иркутской области будут проводить регулярную дезинфекцию для профилактики коронавируса
Кладоискателя из Иркутской области дважды обманули мошенники