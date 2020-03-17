Руслан Болотов стал вице-мэром Иркутска

17 Март 2020 2020-03-17T07:34:58+03:00

До избрания мэра он будет выполнять обязанности главы города

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Кадровые перестановки в администрации города Иркутска. Дума города без голосования приняла отставку мэра Дмитрия Бердникова. Одновременно парламентариям представлен в новом качестве Руслан Болотов, ранее - председатель правительства Приангарья.

- На заседании был представлен вице-мэр Иркутска, которым назначен Руслан Болотов, - сообщает пресс-служба Думы Иркутска . - До момента избрания мэра он также будет исполнять обязанности главы администрации Иркутска.

Обязанности главы муниципального образования в этот период будет исполнять председатель Думы города.

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ИСТОЧНИК KP.RU