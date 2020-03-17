Дума города Иркутска приняла отставку мэра Дмитрия Бердникова
Дума города Иркутска приняла заявление мэра города Дмитрия Бердникова об отставке. Такое решение приняли на 9 внеочередном заседании, которое состоялось сегодня, 17 марта.
"Дмитрий Бердников покидает эту должность по собственному желанию, так как ему предложили занять пост первого заместителя губернатора Иркутской области, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска".
Дата отставки мэра города совпадает со временем подачи заявления - 17 марта. В соответствии с регламентом заседания Думы отставка была согласована и принята депутатами без голосования. Обязанности главы муниципального образования временно будет исполнять председатель городской Думы.
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ИСТОЧНИК KP.RU