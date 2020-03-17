Дума города Иркутска приняла отставку мэра Дмитрия Бердникова

17 Март 2020 2020-03-17T07:42:41+03:00

Он освобождает эту должность с 17 марта по собственному желанию

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Дума города Иркутска приняла заявление мэра города Дмитрия Бердникова об отставке. Такое решение приняли на 9 внеочередном заседании, которое состоялось сегодня, 17 марта.

"Дмитрий Бердников покидает эту должность по собственному желанию, так как ему предложили занять пост первого заместителя губернатора Иркутской области, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска".

Дата отставки мэра города совпадает со временем подачи заявления - 17 марта. В соответствии с регламентом заседания Думы отставка была согласована и принята депутатами без голосования. Обязанности главы муниципального образования временно будет исполнять председатель городской Думы.

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ИСТОЧНИК KP.RU